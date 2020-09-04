Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 5-6 сентября

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Рязанский театр кукол приглашает зрителей 5 и 6 сентября на премьеру спектакля «Гуси-лебеди». В субботу 5 сентября в Константинове открываются «Есенинские дни» концертом песенно-инструментального ансамбля «Радуница».

Клуб Fabrika закрывает непродолжительный летний сезон интересным мероприятием, которое придется по душе всем автолюбителям — вечеринкой Carmeet 3 с выставкой автомобилей. А на сцене филармонии 6 сентября прозвучит литературно-музыкальная композиция «Волшебник Изумрудного Города».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».