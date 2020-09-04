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Главбуха рязанской ветстанции осудили за присвоение более миллиона рублей
Женщину приговорили к условному лишению свободы.

Главбуха рязанской ветстанции осудили за присвоение более миллиона рублей. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина использовала электронную подпись начальника при оформлении в электронном виде заявок на кассовый расход при осуществлении платежей в виде заработной платы и иных выплат, оформляла и получала неположенные ей выплаты в виде оплаты за ежегодный отпуск, пособие по беременности и родам, заработной платы в повышенном размере. В итоге в 2017 году она присвоила почти 520 тысяч, в 2018 — около 250 тысяч, в 2019 — 442 тысячи рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Рязанку приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Ее также обязали выплатить ветстанции 934 653 10 копеек.

Приговор не вступил в законную силу.