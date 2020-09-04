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ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в регионах России
Злоумышленники планировали массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств.

ФСБ предотвратила массовые убийства в нескольких регионах России. Силовики задержали 13 человек, которые готовили преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах, передает РИА Новости.

Отмечается, что злоумышленники планировали массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия. Также они склоняли интернет-пользователей к преступлениям. 11 из 13 задержанных состояли в закрытом интернет-сообществе в соцсети.

В гаджетах и дневниках преступников нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и людные места.

У злоумышленников обнаружили самодельные бомбы с поражающими элементами, компонентами для сборки и охотничье, травматическое и холодное оружие.

Мотивы задержанных и их возраст неизвестны.