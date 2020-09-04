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ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
Ведущая выложила в сеть ролик, в котором показан процесс приготовления алкогольного коктейля.

Против блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой завели дело о незаконной рекламе алкоголя. Об этом сообщил сайт УФАС по Ленинградской области.

Отмечается, что в одном из роликов ведущей показан процесс приготовления алкогольного коктейля.

«Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт», — говорится в сообщении.

Кроме того, в процессе микса использован брендированный бокал, а тоник, который добавили в коктейль, повернут в кадр так, что его марку определить нельзя.

Речь идет о ролике, который Ивлеева выпустила в октябре 2019 года.

В отношении ведущей возбудили дело по пункту 8 части 2 статьи 21 ФЗ «О рекламе».