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Диетолог рассказала, для кого опасен чай
Лучше всего заливать чай горячей водой, а не кипятком.

Диетолог Елена Соломатина рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», для кого чай может быть опасен.

По словам специалиста, это полезный напиток, он содержит много витаминов, антиоксидантов, танин и теанин. Однако из-за содержания кофеина он может навредить некоторым людям.

Как сообщила Соломатина чай и кофе нельзя пить при повышенном давлении, некоторых психических заболеваниях и повышенной возбудимости.

При этом здоровому человеку не стоит бояться кофеина, он тонизирует сердечно-сосудистую систему, к тому же чай содержит вещества, смягчающие его действие.

Напиток обладает мочегонным эффектом, добавила диетолог, поэтому после его употребления следует следить за пополнением жидкости.

Кроме того, лучше всего заливать чай горячей водой, а не кипятком, чтобы он не потерял полезные свойства.