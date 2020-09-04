Автоинспекторы помогли слепому рязанцу перейти дорогу. Пресс-служба регионального УМВД
Женщина рассказала, что на улице Высоковольтной пожилой мужчина с тростью не успел перейти дорогу и остался между полосами, когда загорелся «красный».
«Ехали ГИБДДшники. Машина остановилась возле зебры. Вышел полицейский. Остановил движение и позволил дедушке перейти дорогу на красный. Спасибо за такой человечный и благородный поступок! — написала рязанка. — Побольше бы таких людей нам!»
Она также указала, что автоинспекторы помогли слепому мужчине добраться до дома.
В пресс-службе рязанского УМВД отметили, что сотрудники выполняли служебные обязанности, и они всегда готовы помочь тем, кто попал в критическую ситуацию на дороге.