Автоинспекторы помогли слепому рязанцу перейти дорогу

Пресс-служба регионального УМВД нашла в Instagram сообщение горожанки о благородном поступке сотрудников ГИБДД.

Автоинспекторы помогли слепому рязанцу перейти дорогу. Пресс-служба регионального УМВД нашла в Instagram сообщение горожанки о благородном поступке сотрудников ГИБДД.

Женщина рассказала, что на улице Высоковольтной пожилой мужчина с тростью не успел перейти дорогу и остался между полосами, когда загорелся «красный».

«Ехали ГИБДДшники. Машина остановилась возле зебры. Вышел полицейский. Остановил движение и позволил дедушке перейти дорогу на красный. Спасибо за такой человечный и благородный поступок! — написала рязанка. — Побольше бы таких людей нам!»

Она также указала, что автоинспекторы помогли слепому мужчине добраться до дома.

В пресс-службе рязанского УМВД отметили, что сотрудники выполняли служебные обязанности, и они всегда готовы помочь тем, кто попал в критическую ситуацию на дороге.