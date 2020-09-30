Воспитанница детдома избивала двухлетнего сына и запирала его в бане

В суде мать признала свою вину и пояснила, что сама росла в детдоме, где «такие методы воспитания — это норма».

Воспитанница детдома из Татарстана истязала двухлетнего сына. Ее намерены лишить родительских прав, передает Kazanfirst.ru .

Известно, что с апреля по май 2020 года 22-летняя девушка систематически избивала сына за непослушание и надолго запирала его в холодной бане. В отношении нее возбудили уголовные дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание».

В суде мать признала свою вину и пояснила, что сама росла в детдоме, где «такие методы воспитания — это норма».

Девушку приговорили к условному заключению на 3 года 15 дней с испытательным сроком 2 года. Мальчика отдали в дом ребенка.