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Видео: во Владивостоке к гранитным лавочкам и вазонам принесли венки
На лавочки поставили таблички «Здравый смысл. 1860 —2020».

Жители Владивостока возложили венки и гвоздики к гранитным лавочкам и вазонам, которые местная администрация установила на центральной площади. Видео с места опубликовали на NEWSBOX24.TV.

Венки «украсили» траурными лентами с надписями «Комфортная городская среда», «Эстетика и вкус — помним и скорбим».

Кроме того, на лавочки поставили таблички «Здравый смысл. 1860 —2020».