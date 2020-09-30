Видео: во Владивостоке к гранитным лавочкам и вазонам принесли венки

На лавочки поставили таблички «Здравый смысл. 1860 —2020».

Жители Владивостока возложили венки и гвоздики к гранитным лавочкам и вазонам, которые местная администрация установила на центральной площади. Видео с места опубликовали на NEWSBOX24.TV.

Венки «украсили» траурными лентами с надписями «Комфортная городская среда», «Эстетика и вкус — помним и скорбим».

Кроме того, на лавочки поставили таблички «Здравый смысл. 1860 —2020».