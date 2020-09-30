В Татарстане троих подростков заподозрили в убийстве мужчины

Следователи назначили ряд экспертиз.

В Зеленодонске троих подростков заподозрили в убийстве мужчины. Его тело нашли в багажнике машины в понедельник, 28 сентября, сообщило СУ СКР по Татарстану.

Автомобиль Vortex Tingo стоял в лесопосадке в районе улицы Машиностроителей. У погибшего были множественные ссадины и гематомы на голове.

Следователи завели дело по статье «Убийство». В причастности к преступлению они подозревают троих местных жителей 15-17 лет. Вину юноши признали частично.

Следователи назначили ряд экспертиз и намерены обратиться с ходатайством об аресте подростков.