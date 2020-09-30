В Старожиловском районе отремонтировали 15 километров дороги

Общая стоимость масштабного проекта составила 328,9 миллионов рублей.

В Старожиловском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». отремонтировали 15 километров дороги. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

На участке также отремонтировали два моста — через реки Истья и Полька. Заменили часть элементов сооружений, обустроили проезжую часть и тротуары.

Работы на объекте Чернобаево — Истье — автодорога М-5 «Урал» начались в октябре минувшего года.

Общая стоимость масштабного проекта составила 328,9 миллионов рублей.

Отмечается, что, а 2020 году должно быть приведено в нормативное состояние 220,57 км дорог региона. На сегодня протяженность нового асфальтобетонного покрытия превысила 200 км — это более 90 процентов от общего объема этого года.