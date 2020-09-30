В Сочи осудили родителей, жонглировавших ребенком
У пары нашли марихуану.
В Сочи вынесли приговор родителям девочки, которую отец крутил за ногу перед камерой. Об этом передает
Обвиняемых оштрафовали. Кроме того, отца приговорили к четырем месяцам в колонии за хранение наркотиков.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сидит в лесу на стуле и размахивает младенцем, как куклой. Полиция установила личности родителей — ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода, которые остановились в лесу с палаткой.
У пары нашли марихуану и приспособления для употребления наркотиков с продуктами «горения темно-коричневого цвета». Ребенка увезли в больницу.