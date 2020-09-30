В Рязанской области поймали двоих объявленных в розыск мужчин
Мужчин передали инициаторам розыска.
В Рязанской области поймали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом в среду, 30 сентября,
В Рязани задержали 21-летнего жителя Спасского района, обвиняемого в организации преступного сообщества, которое занималось наркоторговлей.
Оперативники также нашли 37-летнего жителя Шиловского района, объявленного в федеральный розыск как скрывавшегося от суда подозреваемого в краже.
Мужчин передали инициаторам розыска.