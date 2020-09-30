В Рязанской области поймали двоих объявленных в розыск мужчин

Мужчин передали инициаторам розыска.

В Рязанской области поймали двоих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом в среду, 30 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани задержали 21-летнего жителя Спасского района, обвиняемого в организации преступного сообщества, которое занималось наркоторговлей.

Оперативники также нашли 37-летнего жителя Шиловского района, объявленного в федеральный розыск как скрывавшегося от суда подозреваемого в краже.

Мужчин передали инициаторам розыска.