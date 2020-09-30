В рязанском онкоцентре откроется лаборатория для проверки опухолей
До этого больных отправляли в Москву.
В рязанском онкоцентре откроется молекулярно-генетическая лаборатория. Об этом в среду, 30 сентября,
Новое оборудование позволит медикам самостоятельно определять генетическое строение опухоли. До этого больных отправляли в Москву.
Анализ опухоли поможет в подборе подходящей лекарственной терапии.
«Специалисты Рязанского онкологического диспансера отмечают, что без такого исследование назначение дорогостоящих препаратов бессмысленно», — пояснил минздрав.