В Рязани выделят более 15 миллионов на квартиры для ветеранов

В настоящее время в квартирах нуждаются 12 ветеранов.

В Рязани выделят 15 миллионов 635 тысяч рублей на квартиры для ветеранов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

«Сделать так, чтобы наши уважаемые ветераны ни в чем не нуждались, — для нас это одна из самых важных задач на сегодняшний день. Федеральные средства, которые направляются в регион, помогают нам своевременно реализовывать меры социальной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий ветеранов и членов их семей. Мы будем активно продолжать эту работу», — сказал губернаторНиколай Любимов.

В настоящее время в квартирах нуждаются 12 ветеранов, уточнили в правительстве.