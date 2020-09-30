В полиции прокомментировали аварию с пятью пострадавшими в Старожилове

ДТП произошло во вторник, 29 сентября.

В полиции прокомментировали аварию с пятью пострадавшими в Старожилове.

Во вторник, 29 сентября, примерно в 14.00, на улице Железнодорожной 44-летний рязанец за рулем Daewoo Espero, двигаясь в сторону деревни Акулово, не справился с управлением и столкнулся с Lada Granta под управлением 59-летней женщины.

В результате водители, а также 10-летняя пассажирка автомобиля Lada Granta, 40-летняя и 18-летний пассажиры Daewoo Espero обращались за медпомощью.