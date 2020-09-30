В поиске идентичности. Журналисты выяснили, чем живет Рязань
Отдельно корреспондент затронул тему идентичности Рязани, которую город «рискует растерять».
Корреспондент РИА Новости побывал в Рязани, чтобы выяснить, чем живет город. Ему предстояло разобраться, кто такие рязанцы, почему их зовут косопузыми, а также от чего здесь растут грибы с глазами и так ли городу нужны комфортные общественные туалеты.
В своем
Отдельно корреспондент затронул тему идентичности Рязани, которую город «рискует растерять».