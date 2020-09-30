В Калуге фиктивно «взорвут» вокзал

На учениях спасатели будут отрабатывать комплекс мероприятий.

В пятницу, 2 октября, на вокзале Калуга-1 проведут учения. Об этом сообщил портал kaluganews.com.

По легенде на вокзале произойдет взрыв и пожар. В результате катастрофы площадь пожара составит около 150 квадратных метров. Это создаст опасность распространения огня и на соседние здания. В условной чрезвычайной ситуации погибнет пять человек и 12 будут ранены.

На учениях спасатели будут отрабатывать комплекс мероприятий — от оповещения до совершенствования слаженности действий.