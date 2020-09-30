\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
18°
Чтв, 01
18°
Птн, 02
18°
ЦБ USD 78.78 -0.9 01/10
ЦБ EUR 92.43 -0.59 01/10
Нал. USD 78.1 / 80.7 12:37
Нал. EUR 91.7 / 92.1 12:33
Новости
Коронавирус
Публикации
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
6 829
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
7 523
Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
Льготные кредиты представители малого и среднего бизнес...
25 сентября 12:22
15 024
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
23 сентября 16:18
20 700
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Калуге фиктивно «взорвут» вокзал
На учениях спасатели будут отрабатывать комплекс мероприятий.

В пятницу, 2 октября, на вокзале Калуга-1 проведут учения. Об этом сообщил портал kaluganews.com.

По легенде на вокзале произойдет взрыв и пожар. В результате катастрофы площадь пожара составит около 150 квадратных метров. Это создаст опасность распространения огня и на соседние здания. В условной чрезвычайной ситуации погибнет пять человек и 12 будут ранены.

На учениях спасатели будут отрабатывать комплекс мероприятий — от оповещения до совершенствования слаженности действий.