В Госдуму внесли проект о новом порядке расчета МРОТ

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рублей.

Правительство внесло в Госдуму проект о расчете минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя из медианной зарплаты, в 2021 году он составит 42% от нее, пишет РИА Новости.

Согласно проекту, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.