В четверг почтовой открытке исполнится 151 год

«Почта России» запустила новый проект.

1 октября отмечается день рождения почтовой открытки. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

Как рассказали в компании, в России первое открытое письмо появилось 1 января 1872 года. На лицевой стороне была изображена эмблема почтового ведомства, место для марки и надпись о недопустимости что-либо писать, кроме адреса. Другая сторона открытки предполагалась для письма. Чуть позднее открытки стали выпускаться в трех разных цветах. Каждый цвет предопределял характер использования. Открытки черного цвета могли использоваться как внутригородские и междугородние, в зависимости от используемой марки. Марки для черной открытки стоили 3 и 5 копеек соответственно. Коричневые открытки — только для города, стоили они 3 копейки. Зеленые — иногородние, использовалось по всей империи и стоили 5 копеек.

Самая большая открытка была отправлена 25 декабря 2019 года. «Почта России» доставила новогоднюю открытку размером несколько квадратных метров и весом около 30 кг от юных петербургских художников Деду Морозу в Великий Устюг.

Самая маленькая открытка в мире выполнена на незаметном невооруженному глазу кусочке стекла. На картинке изображена рождественская елка. Эта открытка насчитывает в ширину 200 микрометров, а в длину 290 микрометров.

В 2018 году «Почта России», Кроноцкий и Командорский заповедники создали серию уникальных открыток с голосами животных. С помощью QR-кода, размещенного на открытке, можно услышать голоса сивуча, северного кашалота, косатки и северного калана, записанные в дикой природе.

В этом году «Почта России» запустила проект, цель которого — рассказывать о знаковых достопримечательностях страны с помощью лимитированных серий продукции. На каждом продукте будет QR-код, ведущий на онлайн-страницу с информацией о проекте и рассказом об истории памятника, музея или города, онлайн-выставкой, интерактивными заданиями. Эти страницы будут вестись на русском, английском и китайском языках.

Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, впоследствии появятся на коробках для отправлений, открытках и другой продукции лимитированной серии «Почты России».