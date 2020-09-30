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Сотрудники «Рязаньэнерго» поддержали международную акцию в честь Дня пожилых людей
Волонтеры вручили 540 продуктовых наборов неработающим пенсионерам — ветеранам энергетики.

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» поддержали международную акцию в честь Дня пожилых людей. Волонтеры вручили 540 продуктовых наборов неработающим пенсионерам — ветеранам энергетики.

«Акции в честь Дня пожилых людей проводятся ежегодно в знак уважения и внимания к представителям старшего поколения в рамках реализации социальной политики „Рязаньэнерго“. Бывшие работники предприятия, в свою очередь, принимают участие в патриотических акциях, общаются с молодежью и передают ей свой бесценный опыт работы в „Рязаньэнерго“, сохраняя этим трудовые традиции предприятия и продолжая славную историю электросетевого комплекса региона», — рассказали в пресс-служба компании.

Отмечается, что сотрудники «Рязаньэнерго» регулярно навещают бывших коллег, поздравляют с праздниками и вручают подарки, оказывают необходимую адресную помощь ветеранам.

«В этом году в условиях пандемии коронавируса волонтеры-энергетики организовали работу „горячей линии“ для обращений от сотрудников-ветеранов, доставили комплекты масок семьям пожилых людей, продукты и необходимые лекарства. В ходе визитов к пожилым людям активисты строго соблюдают санитарно-защитные нормы. Работа по решению актуальных вопросов ветеранов будет продолжена», —подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.