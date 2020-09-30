Сасовского предпринимателя заподозрили в неуплате почти трех миллионов рублей налогов

На предпринимателя завели уголовное дело.

Сасовского предпринимателя заподозрили в неуплате почти трех миллионов рублей налогов. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили в рязанском следкоме.

По данным следствия, в первом квартале 2020 года бизнесмен не предоставил в налоговую декларацию и не заплатил в бюджет 2,8 миллиона рублей налогов.

На предпринимателя завели дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере»).