Поезда сбили более сотни человек на Рязанском ЖД направлении

Из них скончались 66 человек.

С начала года поезда сбили 107 человек на Рязанском ЖД направлении. Из них скончались 66 человек. Об этом сообщил сайт « Юго-Восточный курьер ».

В начале сентября пешеход погиб под колесами поезда на станции Перово Казанской дороги, а летом человека насмерть сбил поезд на станции Вешняки.

Среди лидеров по числу таких происшествий станции Ухтомское, Кратово, Люберцы, Малаховка.

В полиции напомнили о важности соблюдать правила безопасности на железной дороге. Не только переходить пути в установленных местах, но и перед переходом снять наушники, капюшон и проверить, не приближается ли к вам поезд.