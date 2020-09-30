Рязанские врачи пересадили жителю Ярославля артерию от посмертного донора

Пересадка донорской артерии была нужна пациенту, чтобы избежать ампутации ноги.

В рязанской ОКБ жителю Ярославля пересадили артерию от посмертного донора. Пациента выписали в среду, 30 сентября, рассказал главврач Дмитрий Хубезов.

Мужчина старадает от атеросклероза, пересадка донорской артерии была нужна ему, чтобы избежать ампутации ноги. В Ярославле подобные операции не проводят, и лечащий врач мужчины связался с рязанскими коллегами.

Пересадку проводили двумя хирургическими бригадами. Первая готовила к пересадке донорский сосуд, другая проводила трансплантацию. Лечащий врач пациента из Ярославля также работал в операционной.

«То, что хирургическое лечение прошло успешно, пациент понял сразу, как только проснулся после наркоза. Нога больше не болела», — рассказал Хубезов.

По его словам, рязанские медики продолжат наблюдать за состояние мужчины, но курс восстановления он пройдет в ярославльской больнице.