Рязанцы выберут лучшие короткометражки фестиваля Manhattan short
Предзаказ билетов уже доступен.
Рязанцы смогут выбрать лучшие фильмы фестиваля короткометражек
В каждый из этих дней зрители увидят единую программу — девять короткометражек от режиссеров Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и России. Все фильмы покажут на языке оригиналов, с субтитрами.
Российскую драму «Прости меня, пес» представит Никита Хозяинов.
Цена билетов от 200 до 280 рублей, предзаказ уже доступен.
Отметим, что голосование за лучшие фильмы в этом году пройдет онлайн.