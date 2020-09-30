Рязанцы выберут лучшие короткометражки фестиваля Manhattan short

Предзаказ билетов уже доступен.

Рязанцы смогут выбрать лучшие фильмы фестиваля короткометражек Manhattan short . Он пройдет с 1 по 7 октября в ТЦ «Барс», ограничение 18+.

В каждый из этих дней зрители увидят единую программу — девять короткометражек от режиссеров Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и России. Все фильмы покажут на языке оригиналов, с субтитрами.

Российскую драму «Прости меня, пес» представит Никита Хозяинов.

Цена билетов от 200 до 280 рублей, предзаказ уже доступен.

Отметим, что голосование за лучшие фильмы в этом году пройдет онлайн.