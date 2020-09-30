Жители Рязани поучаствуют в новом сезоне шоу «Голос» на Первом канале

«Голос» стартует в пятницу, 9 октября.

Жители Рязани поучаствуют в новом сезоне шоу «Голос» на Первом канале, сообщила « Российская газета ».

Также в девятом сезоне выступят таланты из Саратова, подмосковной Балашихи, Кемерово, Алтайска и других городов. Известно, что на шоу пригласят и зарубежных гостей.

Наставниками проекта вновь станут Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и вернувшийся на проект рэпер Баста. Ведущий «Голоса» — Дмитрий Нагиев.

«Голос» стартует в эфире Первого телеканала в пятницу, 9 октября. Начало — в 21:30.