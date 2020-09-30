Рязанцу вынесли приговор за ложный звонок об угрозе жильцам дома

Мужчина позвонил в дежурную часть анонимно.

Рязанцу вынесли приговор за ложный звонок об угрозе жильцам дома. Об этом в среду, 30 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина позвонил в дежурную часть анонимно. Полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ установили его и задержали. Как выяснилось, злоумышленник был пьян, оружия или других опасных предметов у него не нашли.

«Оперативность и слаженность действий сотрудников правоохранительных органов позволила избежать необходимости эвакуации жителей дома и блокирования движения транспорта», — отметила пресс-служба.

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