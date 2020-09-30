Рязанцу грозит до пяти лет колонии за преступление в Петербурге

Его задержали с поличным.

Жителю Рязанской области грозит до пяти лет колонии. 25-летний мужчина совершил преступление в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба местного УМВД.

Известно, что рязанец и 32-летний житель Новгородской области вступили в преступный сговор. Они пробрались на территорию парка отстоя грузовых составов около ЖД станции «Сортировочная» и украли изделия, предназначенные для ремонта железнодорожного полотна.

Подозреваемые погрузили в машину более восьми центнеров деталей и доставили их в пункт приема чермета. Там их задержала полиция.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.