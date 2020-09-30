«Рязаньгоргаз» завершил подготовку к осенне-зимнему сезону

Специалисты выполнили комплекс работ.

«Рязаньгоргаз» завершил подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону. Для повышения противоаварийной устойчивости сетей специалисты выполнили комплекс работ, сообщили в пресс-службе компании.

Газовики провели приборное обследование 635 км подземных газопроводов на герметичность и 596 км — на сплошность изоляции, а также устранили выявленные повреждения.

Кроме того, специалисты «Рязаньгоргаз» отремонтировали 4 газорегуляторных и 18 шкафных газорегуляторных пунктов, в 4 заменили отработавшее нормативный срок оборудование. Для защиты стальных газопроводов от воздействия природных факторов провели капремонт 14 и текущий ремонт 12 станций катодной защиты. Выполнили техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов, покрасили газопроводы.

«Комплекс проведенных мероприятий не будет полным без выполнения ежегодного технического обслуживания газового оборудования в квартирах рязанцев — это необходимое условие безопасного газоснабжения, поэтому рекомендую жителям города найти время для проведения данной процедуры», — сказал заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.