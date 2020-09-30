Россиянам пообещали рост цен на пиво

Подорожание возможно на 10-25%.

Из-за намерения правительства России ввести маркировки на пиво производители напитков пообещали «неминуемый рост цен» на свою продукцию. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель совета Ассоциации производителей пива (АПП) Андрей Губка.

По его словам, в России нет проблемы с подделками пива, потому что этот продукт подделывать невыгодно. Кроме того, не существует и угрозы отравления им, в отличие от крепкого алкоголя, маркировка которого оправдана.

Ранее сообщалось, что подорожание возможно на 10-25%, а объемы его производства сократятся сразу на треть из-за маркировок, которые намерены ввести для борьбы с нелегальным рынком алкоголя.