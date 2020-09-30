Роспотребнадзор оценил возможность ограничений из-за коронавируса

Она уточнила, что шесть из восьми округов не имеют «значимых изменений в цифрах по заболеваемости».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить ограничения в России из-за коронавируса пока не планируется, так как нет оснований. Об этом она сказала в интервью телекаалу НТВ.

Она уточнила, что шесть из восьми округов не имеют «значимых изменений в цифрах по заболеваемости». Поэтому решения принимать рано.

Попова напомнила о необходимости носить маску, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и подчеркнула, что такие несложные правила поведения «позволяют нам сегодня себя защитить».

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