Роспотребнадзор оценил возможность ограничений из-за коронавируса
Она уточнила, что шесть из восьми округов не имеют «значимых изменений в цифрах по заболеваемости».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить ограничения в России из-за коронавируса пока не планируется, так как нет оснований. Об этом она сказала в интервью телекаалу
Она уточнила, что шесть из восьми округов не имеют «значимых изменений в цифрах по заболеваемости». Поэтому решения принимать рано.
Попова напомнила о необходимости носить маску, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и подчеркнула, что такие несложные правила поведения «позволяют нам сегодня себя защитить».
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