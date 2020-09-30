Ресторанам и кафе запретят включать в чек чаевые

Теперь ресторанам и кафе можно будет только предложить гостям приобрести, например, услуги по организации досуга.

С 2021 года российским ресторанам и кафе запретят включать в чек чаевые. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор передает « Интерфакс ».

Отмечается, что цена на услуги общепита должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню.

Согласно постановлению Правительства, любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ: платежи, комиссии, доплаты, чаевые.

Теперь ресторанам и кафе можно будет только предложить гостям приобрести, например, услуги по организации досуга, указав при этом, платные они или нет.

Кроме того, при заказе гостю должны сообщить вес и калорийность порции, емкость тары, объем алкоголя.