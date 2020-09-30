Пять человек пострадали в аварии в Рязанской области

Daewoo Espero врезалась в Lada Granta на «встречке».

Во вторник, 29 сентября, у хлебоприемного пункта возле железнодорожной станции «Старожилово» произошло ДТП, сообщило ИД « Пресса ».

Daewoo Espero врезалась в Lada Granta на «встречке». Пострадали оба водителя, 10-летняя девочка (пассажир Lada), женщина и подросток (пассажиры Daewoo).

От удара в иномарке заклинило переднюю дверь, и сотрудники МЧС разжали ее с помощью специального устройства и вытащили из машины женщину.

В Старожиловскую больницу поступили все пятеро пострадавших: две женщины и девочка, двое мужчин. Взрослого и ребенка на скорой увезли в Рязань.

На место аварии выезжала следователь.