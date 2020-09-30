Порноактриса заявила о групповом изнасиловании в отпуске

Она уже сняла побои и написала заявление в полицию.

Порноактриса из Тюмени Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, заявила о том, что в отпуске ее изнасиловали вместе с подругой. Об этом она рассказала РИА URA.RU .

По словам Бушуевой, инцидент произошел в ночь на 30 сентября в Геленджике, где девушки отдыхали на яхте.

«В какой-то момент, на нас напали трое мужчин. Избили и изнасиловали», — рассказала она.

Потерпевшие уже прошли медосвидетельствование, сняли побои и написали заявление в полицию.

Отмечается, что в 2014 году Любовь Бушуева также становилась жертвой группового изнасилования, в 2015 году обвиняемых приговорили к семи и восьми годам лишения свободы.

Фото со страницы Любови Бушуевой «ВКонтакте»