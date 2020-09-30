Названа безопасная суточная норма чая

По словам врача, в сутки человеку следует употреблять до 400 миллиграммов кофеина.

Врач-эндокринолог Михаил Богомолов назвал в беседе с « АиФ » безопасную норму чая. По его словам, в сутки человеку следует употреблять до 400 миллиграммов кофеина, который содержится в шоколаде и различных напитках, в том числе в чае.

Как пояснил Богомолов, под кофейной единицей (КЕ) понимают 100 миллиграммов кофеина. Ее содержит примерно литр слабозаваренного чая, поэтому за сутки можно выпить почти четыре литра такого напитка.

При средней крепости чая без вреда для здоровья рекомендуют выпивать чуть более двух литров. Суточная норма крепкого чая — около 1,8 литра.