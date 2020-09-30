Назван рязанский вуз, за поступление в который дали взятку в долларах

Днем 13 августа в одном из рязанских кафе москвич отдал мужчинам 10 900 долларов.

Москвич пытался дать взятку в 800 тысяч рублей за поступление дочери в Сасовское летное училище. Об этом пишет « МК в Рязани » со ссылкой на собственный источник.

Напомним, в июне двое рязанцев предложили жителю Московской области «оказать содействие в поступлении его дочери в одно из рязанских учебных заведений». От отца потребовали 800 тысяч рублей для передачи в качестве взятки должностным лицам учебного заведения.

Днем 13 августа в одном из рязанских кафе москвич отдал мужчинам 10 900 долларов.

Действия злоумышленников пресекли полицейские.

На рязанцев завели дела по пунктам «а, б» части 3 статьи 291.1 УК («Посредничество во взяточничестве»), на жителя Подмосковья — по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 291 УК («Покушение на дачу взятки в крупном размере»).