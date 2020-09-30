На скопинцев завели дела за незаконное хранение оружия и патронов

Дома у мужчин нашли несколько видов оружия и патроны разного калибра.

На скопинцев завели дела за незаконное хранение оружия и патронов. Об этом в среду, 30 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В доме 37-летнего мужчины нашли карабин «Сайга» калибра 7,62 миллиметра, переделанный из сигнального для стрельбы боевыми патронами револьвер «Наган» калибра 5,6 миллиметра, самодельное нарезное оружие калибра 5,6 миллиметра, самодельное нарезное оружие из частей винтовки образца 1891 года калибра 7,62 миллиметра, а также более 600 патронов разного калибра.

Одновременно в доме 57-летнего местного пенсионера обнаружили два револьвера системы «Наган», пистолет «Вальтер» калибра 9 миллиметра, 3 затвора от винтовки Мосина и более 200 патронов разного калибра.

На мужчин завели дело по части 1 статьи 222 УК («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»). Им грозит до четырех лет тюрьмы.

37-летнего скопинца также заподозрили в изготовлении частей и узлов огнестрельного оружия винтовки Мосина калибра 7,62 миллиметра. На него завели дело по части 1 статьи 223 УК («Незаконное изготовление оружия»).