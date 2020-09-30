На рязанку завели дело за торговлю алкоголем из дома
Ранее женщину штрафовали за аналогичное нарушение.
На жительницу Ряжска завели дело за торговлю алкоголем из дома. Об этом
Ранее женщину штрафовали за аналогичное нарушение. Теперь ей грозит уголовная ответственность по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Злоумышленнице могут назначить до года исправительных работ или штраф до 80 тысяч рублей.