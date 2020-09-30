На рязанку завели дело за торговлю алкоголем из дома

Ранее женщину штрафовали за аналогичное нарушение.

На жительницу Ряжска завели дело за торговлю алкоголем из дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее женщину штрафовали за аналогичное нарушение. Теперь ей грозит уголовная ответственность по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Злоумышленнице могут назначить до года исправительных работ или штраф до 80 тысяч рублей.