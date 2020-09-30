На проект «Новогодняя столица России» в Калуге намерены потратить 45 миллионов

Горуправа объявила конкурс по поиску подрядчика.

На проект «Новогодняя столица России» в Калуге намерены потратить 45 миллионов рублей. Горуправа объявила конкурс по поиску подрядчика, сообщил сайт kp40.ru.

На улицах города появятся следующие украшения: «Жемчужная россыпь», «Новогоднее окно», «Звездный патруль», «Сладкий конек», «Замок в облаках», «Волшебный тоннель» и «Звездный компас».

Еще будут смешарики, бельчата, мишутки, хлопушки, «парады планет», конструкции «Сияние», 15 «звездных волн» и 19 светящихся снеговиков.