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Москвич дал взятку в долларах за поступление дочери в рязанский вуз
Расследование уголовного дела продолжается.

Москвич дал взятку в долларах за поступление дочери в рязанский вуз. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил региональный следком.

По данным следствия, в июне двое рязанцев предложили жителю Московской области «оказать содействие в поступлении его дочери в одно из рязанских учебных заведений». От отца потребовали 800 тысяч рублей для передачи в качестве взятки должностным лицам учебного заведения.

Днем 13 августа в одном из рязанских кафе москвич отдал мужчинам 10 900 долларов. Действия злоумышленников пресекли полицейские.

На рязанцев завели дела по пунктам «а, б» части 3 статьи 291.1 УК («Посредничество во взяточничестве»), на жителя Подмосковья — по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 291 УК («Покушение на дачу взятки в крупном размере»).