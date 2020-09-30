Мошенники украли сбережения рязанской учительницы

К мошенничествам причастны разные люди.

Мошенники украли сбережения пяти жителей Рязанской области. В их числе — учительница и воспитательница, сообщила в среду, 30 сентября, пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники представлялись работниками службы безопасности банка и предлагали выполнить их инструкции, чтобы обезопасить деньги. В итоге со счета 21-летней жительницы Шиловского района пропали 100 тысяч, с банковской карты 24-летней рязанской учительницы — 153 тысячи, со счета 35-летней воспитательницы детсада из Скопина — 188 тысяч, с карты 27-летней рязанской рабочей — 355 тысяч рублей, а со счета 32-летнего рабочего рязанского завода — 510 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к мошенничествам причастны разные люди.

Полицейские завели уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК («Мошенничество»). Злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы.