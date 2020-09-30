Мишустина попросили отменить накопительную часть пенсии

В ФНПР указали на то, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии.

Федерация независимых профсоюзов России попросила премьер-министра Михаила Мишустина отменить накопительную часть пенсии. Письмо опубликовано на сайте ФНПР .

В ФНПР указали на то, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.

К 2021 году период ожидаемой выплаты показатель для накопительного компонента пенсии достиг 22 лет, что, по мнению ФНПР, «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных».

«Федерация Независимых Профсоюзов России неоднократно выражала свою позицию о необходимости законодательного выведения накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования, а также не поддерживала законопроекты, направленные на регулирование ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии», — говорится в сообщении.