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ГК «Зеленый сад» установит первые в России лифты с бесконтактным модулем управления
Первые лифты с бесконтактной панелью появятся в элитном комплексе Pride Park.

В новых домах ГК «Зеленый сад» установят первые в России высокотехнологичные лифты фирмы BLT с бесконтактным модулем управления. Они не уступают привычным моделям по техническим характеристикам, но выигрывают за счет инновационного подхода и исполнения, сообщили в пресс-службе компании.

«Новые вызовы, которые стоят сейчас перед обществом, требуют своевременных и инновационных решений. Меньше контактов — больше безопасности и спокойствия в условиях сложной эпидемиологической обстановки», — отметили представители ГК.

Первые лифты с бесконтактной панелью появятся в элитном комплексе Pride Park.

Китайская компания BLT — крупномасштабное предприятие с 19-летним опытом работы, один из самых известных разработчиков высококачественных лифтов в мире:

  • компания основана в 2001 году, уже почти 20 лет производитель занимается разработкой, проектированием, производством, продажей, монтажом и послепродажным обслуживанием комплектных лифтовых изделий;
  • завод занимает площадь в 480 тысяч квадратных метров, открыты 7 дочерних компаний;
  • вся продукция BLT получила сертификат CE ЕС, сертификат ГОСТ России и сертификат CSA из Северной Америки;
  • лифты и эскалаторы BLT установлены и работают 24/7 в 2 крупнейших транспортных артериях Европы — аэропортах Лондона и Франкфурта;
  • завод входит в корпорацию Yuanda — всемирно известный бренд по производству фасадов для зданий. Наиболее известный проект в России — Башня Федерация (ММДЦ Москва Сити);

Преимущества:

  • бесконтактный вызов и управление лифтом с помощью смартфона или жестов (в зависимости от модели), возможность установки дополнительный системы распознавания лица;
  • очищение воздуха в кабине;
  • система дезинфекции ультрафиолетом.

«Наша главная задача — комфорт и безопасность наших клиентов. Поэтому мы всегда чутко реагируем на любые изменения на рынке, ищем лучшие предложения и новейшие разработки. Мы уверены, за лифтами с бесконтактным модулем управления будущее, а в условиях пандемии это самое своевременное решение. Жители дома Pride Park смогут оценить такую эксклюзивную новинку самыми первыми в стране», — рассказала Лиана Гокчян, заместитель коммерческого директора компании.