Газовое хозяйство Рязанской области подготовили к отопительному сезону

Газовики провели приборное обследование более 1120 км газопроводов.

Специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» завершили подготовку газораспределительной системы региона к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Газовики провели приборное обследование более 1120 км газопроводов на герметичность и проверили состояние изоляционного покрытия более 620 километров подземных газовых сетей. Они выполнили текущий ремонт 3402 газорегуляторных пунктов, техническое обслуживание более 15 512 единиц запорной арматуры распределительных газопроводов. Также заменили отключающие устройства, провели капремонт и техническое обслуживание установок электрохимической защиты. Для защиты газовых труб от коррозии покрасили 29,7 км газопроводов.

Для предупреждения и оперативной локализации и ликвидации возможных аварий на объектах газового хозяйства проверили готовность аварийно-диспетчерских служб компании, а также провели техобслуживание и ремонт специализированного транспорта в количестве 476 единиц. Проверили исправность охранно-пожарных сигнализаций и систем пожаротушения, систем дымоотведения и вентиляции, теплогенераторов и систем отопления, систем электроснабжения и связи производственных баз и зданий ГРП.

«Подготовка газового хозяйства региона к отопительному сезону проведена в полном объеме. Выполненные работы позволят снизить риск возникновения технологических нарушений и обеспечить надежное и безаварийное газоснабжение потребителей в сезон максимальных нагрузок на газораспределительную систему», — отметил заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Сергей Кормухин.