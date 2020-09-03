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Житель Иркутска заживо сжег девочку-инвалида, ему вынесли приговор
Приговор не вступил в законную силу.

Жителя Иркутской области осудили за то, что он заживо сжег девочку-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Известно, что подсудимый жил в городе Зима с женщиной и двумя ее маленькими детьми, один из которых был инвалидом детства. В свободное от работы время мужчина выпивал, из-за этого сожители ругались.

Трагедия произошла в апреле 2019 года. Вечером подсудимый находился дома, а женщина ушла по делам, поручив ему присматривать за дочерью-инвалидом. Мужчина напился и решил расправиться с ребенком.

Он достал девочку из детской кровати, поместил в топку, заложил печь дровами и поджег.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК. Его приговорили к 17 годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.