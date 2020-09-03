Защитник Ефремова Пашаев в суде высмеял адвоката семьи погибшего рязанца

На заседании актер признал вину.

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев в суде высмеял адвоката семьи погибшего рязанца Ирину Хайруллину. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает РЕН ТВ .

Женщина посетовала, что актер не извинился перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова. В ответ на это Пашаев заявил: «Вы еще поплачьте».

На заседании актер признал вину. До этого он неоднократно отказывался признать вину, утверждая, что не помнит обстоятельств аварии.

Ранее прокурор предложила суду отправить Ефремова в колонию общего режима на 11 лет и запретить водить машину.

Напомним, ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которого был рязанец Сергей Захаров. Он работал в столице курьером. Мужчина умер в больнице от полученных травм.

Ефремов в момент ДТП был пьян. В его крови нашли наркотики.