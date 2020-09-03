За три дня поймали почти 200 рязанских водителей с запрещенной тонировкой

Рейды устраивали с 31 августа по 2 сентября.

За три дня рязанские автоинспекторы поймали 189 водителей с запрещенной тонировкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Рейды устраивали с 31 августа по 2 сентября. Тем, кто отказывался устранить нарушения на месте, выдавали официальные требования. Согласно документу, если водитель продолжит ездить на затонированной машине, то его привлекут к ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП, вплоть до административного ареста.