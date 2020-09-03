Врач рассказал, почему нельзя носить телефон в кармане

Специалист порекомендовал сокращать время контакта тела с мобильным телефоном.

Ношение телефона в кармане может повлиять на репродуктивную систему. Об этом сообщил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али, передает « Прайм ».

По словам специалиста, нужно сокращать время контакта тела с мобильным телефоном. Он объяснил, что каждая клетка создает вокруг себя электромагнитное поле, взаимодействие с которым может влиять на биохимические процессы.

«Однако проводилось довольно большое количество исследований по влиянию электромагнитных полей на человека, которые показали, что наличие эффекта не всегда есть, а если и есть, то не всегда отрицательное», — отметил врач.