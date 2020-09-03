Воспитанники рязанского детдома стали финалистами конкурса «Дети Победы»

Творческие номера оценивало экспертное жюри из актеров театра и кино, музыкантов и представителей СМИ.

Воспитанники рязанского детдома вышли в финал конкурса «Дети Победы». Он пройдет 5 сентября в Музее Победы на Поклонной горе, сообщили организаторы.

Участниками конкурса-фестиваля стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 12 до 17 лет. Отбор проходили 800 школьников из Белгородской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Калужской, Костромской, Брянской, Рязанской, Тульской, Липецкой, Московской областей и Москвы. Творческие номера оценивало экспертное жюри из актеров театра и кино, музыкантов и представителей СМИ.

В финал пропустили четыре работы воспитанников рязанской коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 26:

Варварство;

Смерть друга;

Памятник;

На войне как на войне;

а также две работы воспитанников рязанской школы-интерната: