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Воспитанники рязанского детдома стали финалистами конкурса «Дети Победы»
Творческие номера оценивало экспертное жюри из актеров театра и кино, музыкантов и представителей СМИ.

Воспитанники рязанского детдома вышли в финал конкурса «Дети Победы». Он пройдет 5 сентября в Музее Победы на Поклонной горе, сообщили организаторы.

Участниками конкурса-фестиваля стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 12 до 17 лет. Отбор проходили 800 школьников из Белгородской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Калужской, Костромской, Брянской, Рязанской, Тульской, Липецкой, Московской областей и Москвы. Творческие номера оценивало экспертное жюри из актеров театра и кино, музыкантов и представителей СМИ.

В финал пропустили четыре работы воспитанников рязанской коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 26:

  • Варварство;
  • Смерть друга;
  • Памятник;
  • На войне как на войне;

а также две работы воспитанников рязанской школы-интерната:

  • Война не место для детей;
  • Катюша.