Воспитанники рязанского детдома стали финалистами конкурса «Дети Победы»
Творческие номера оценивало экспертное жюри из актеров театра и кино, музыкантов и представителей СМИ.
Воспитанники рязанского детдома вышли в финал конкурса «Дети Победы». Он пройдет 5 сентября в Музее Победы на Поклонной горе, сообщили организаторы.
Участниками конкурса-фестиваля стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 12 до 17 лет. Отбор проходили 800 школьников из Белгородской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Калужской, Костромской, Брянской, Рязанской, Тульской, Липецкой, Московской областей и Москвы. Творческие номера оценивало экспертное жюри из актеров театра и кино, музыкантов и представителей СМИ.
В финал
- Варварство;
- Смерть друга;
- Памятник;
- На войне как на войне;
а также две работы воспитанников рязанской школы-интерната:
- Война не место для детей;
- Катюша.