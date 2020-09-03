Власти Сасовского района нарушают закон по обращению с отходами — прокуратура

Проверку провели после жалоб местных жителей.

Прокуратура нашла нарушения при обращении с отходами в Сасовском районе. Проверку провели после жалоб местных жителей, сообщил сайт надзорного органа.

Отмечается, что организация накопления ТКО и их перевозки относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Оказалось, что в переулке Банном поселка Придорожный нет контейнерной площадки. Также ее нет на улице Центральной и в микрорайоне поселка, а существующие контейнеры для бытового мусора открыты.

Кроме того, в Банном переулке образовалась несанкционированная свалка.

По результатам проверки в адрес главы администрации Придорожного сельского поселения внесли представление об устранении нарушений закона, оно находится на рассмотрении.