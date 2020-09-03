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В Рязанской области стартовала подписная кампания на первое полугодие 2021 года
«Почта России» доставляет издания во все регионы страны.

Во вторник, 1 сентября, началась подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2021 года. В почтовых отделениях Рязани и области, а также в мобильном приложении и на сайте компании доступно оформление подписки на 5000 изданий, сообщили в «Почте России».

В онлайн-каталоге общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. Нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ.

«Почта России» доставляет издания во все регионы страны, а оформить подписку онлайн, например, в подарок можно из любой точки мира.

«Мы видим, как меняется потребительское поведение. Все больше читателей периодической прессы предпочитают выписывать ее онлайн. Более того, мы фиксируем увеличение доли клиентов старшего возраста, выбирающих этот канал оформления подписки. В 2020 году по сравнению с 2019 она увеличилась на 22,5%", — отметил заместитель генерального директора компании по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Ежегодно увеличивается число журналов и газет, оформленных в рамках федеральной благотворительной программы «Дерево Добра».

По условиям программы каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения — конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых Рязани и области. Принять участие в акции можно в мобильном приложении и на сайте, а также во всех почтовых отделениях региона.